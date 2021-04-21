В центре Санкт-Петербурга накануне протестного митинга заметили водометы
В Санкт-Петербурге в ночь на 21 апреля местные жители заметили колонну тяжелой техники в сопровождении полиции, которая двигалась в сторону центре города. В этой колонне среди прочей техники были водометы с надписью ОМОН
В Санкт-Петербурге в ночь на 21 апреля местные жители заметили колонну тяжелой техники в сопровождении полиции, которая двигалась в сторону центре города. В этой колонне среди прочей техники были водометы с надписью ОМОН.
«Фонтанка» сообщает, что речь идет о водометных автомобилях с установкой RCU 6000–1RU на шасси «Мерседес-Бенц».
Появление тяжелой техники жители северной столицы связывают с планами сторонников оппозиции провести 21 апреля митинги в поддержку осужденного Алексея Навального, которого в колонии лишают медицинской помощи.
Одновременно с этим сообщается, что руководство петербургских вузов пригрозило студентам отчислением за участие в протестной акции 21 апреля. Соответствующее предупреждение, например, получили учащиеся Петербургского университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП).
Начальник отдела информационно-стратегических коммуникаций ГУАП Сергей Ершевский заявил в беседе с «Фонтанкой», что студенты «могут допрыгаться и до уголовной ответственности».