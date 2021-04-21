Союз потребителей предложил ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию
Союз потребителей России обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением ввести по всей стране прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию. Данная инициатива предполагает введение более высоких тарифов
Союз потребителей России обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением ввести по всей стране прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию. Данная инициатива предполагает введение более высоких тарифов в случае потребления электричества больше установленной нормы.
В Союзе потребителей заявили, что введение прогрессивной шкалы тарифов позволит экономить электричество. Кроме того, введение лимита на потребление электроэнергии поможет решить проблему перекрестного субсидирования, когда пониженные тарифы для населения компенсируются введением высоких тарифов для бизнеса.
Глава организации Петр Шелищ сообщил «Известиям», что при установлении лимита потребления электричества можно взять за ориентир максимум в 100 кВт•ч в месяц на человека. На дополнительного человека, который проживает вместе с владельцем недвижимости, будет добавляться еще по 50 кВт•ч, а при наличии электроплиты лимит будет умножаться на 1,5.
Региональные власти предлагается наделить полномочиями самостоятельно определять и устанавливать лимит потребления электроэнергии в зависимости от климатических условий и длительности светового дня.
Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что у ведомства пока нет планов вводить лимит потребления электричества и прогрессивной шкалы тарифов.