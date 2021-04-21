Британские власти анонсировали расширение «акта Магнитского» для борьбы с отмыванием российских денег
Власти Великобритании анонсировали расширение действия «акта Магнитского» с целью борьбы с отмыванием российских денег внутри страны. Глава британского МИДа Доминик Рааб сделал соответствующее заявление на заседании парламента
Власти Великобритании анонсировали расширение действия «акта Магнитского» с целью борьбы с отмыванием российских денег внутри страны. Глава британского МИДа Доминик Рааб сделал соответствующее заявление на заседании парламента.
«Акт Магнитского», напомним, подразумевает заморозку активов российских граждан, причастных к нарушению прав человека.
В свою очередь депутат от Лейбористской партии Лиза Нэнди обвинила власти страны в бездействии на фоне усиления военного присутствия России вблизи границы с Украиной, ухудшения здоровья оппозиционера Алексея Навального в тюрьме, а также обвинений в причастности «отравителей» Сергея Скрипаля к взрыву на оружейном складе в Чехии.
Депутат Нэнди добавила, что как минимум половина отмываемых российских денег проходят через Великобританию и «помогают содержать режим Путина», сообщает «Дождь».