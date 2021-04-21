ФСБ подозревала свидетеля по делу Ивана Голунова в фабрикации уголовных дел по наркотическим статьям
Федеральная служба безопасности (ФСБ) в начале прошлого года разрабатывала бывшего главу отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрея Щирова, который фигурирует в деле о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову
Федеральная служба безопасности (ФСБ) в начале прошлого года разрабатывала бывшего главу отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрея Щирова, который фигурирует в деле о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову. Спецслужбы тогда считали полицейского причастным к фабрикации уголовных дел по «наркотическим» статьям.
Baza со ссылкой на документы из материалов дела Голуновасообщает, что в марте 2020 года Мособлсуд разрешил сотрудникам УФСБ по Москве и Московской области провести оперативно-разыскные мероприятия в отношении Андрея Щирова. Также силовики должны расследовать деятельность Марины Ляховец, которая приходится женой экс-сотруднику УВД по ЗАО Москвы Игорю Ляховцу. Последний проходит обвиняемым по делу Ивана Голунова.
Спецслужбы подозревали Щирова в подбросе наркотиков невиновным гражданам и фабрикации против них уголовных дел. В ФСБ считают, что полицейским занимался противоправной деятельностью вместе со своими подчиненными, а жена его коллеги Ляховца была в числе соучастников.
В постановлении Мособлсуда говорится, что у ФСБ было недостаточно доказательств вины Щирова и Ляховец, поэтому силовики попросили санкционировать прослушку и слежку за подозреваемыми. Чем закончилась разработка указанных лиц, неизвестно. Андрей Щиров успел уехать из России и обосноваться в Черногории.
Напомним, что один из обвиняемых по делу Ивана Голунова признал вину и заявил, что подбросить наркотики журналисту ему приказал Игорь Ляховец. При этом Андрей Щиров так и остался свидетелем по делу, хотя ФСБ считала его причастным к фабрикации уголовных дел о сбыте и хранении наркотиков.