Глава «Трезвой России» предложил ввести санкции против чешского пива
«Это нормальная методика для того, чтобы политические группы, которые есть в Чехии, понимали, что их политические перфомансы и высказывания будут нести конкретный экономический характер для их страны. Своего рода штрафные санкции», - заявил общественник
Член Общественной палаты и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил запретить чешское пиво в ответ на «недружественные» шаги официальной Праги.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Султан Хамзаев заявил, что запрет на ввоз в Россию чешского пива принесет этой стране убытки, при этом российские граждане легко это переживут, поскольку «с пивом в стране проблем нет».
«Это нормальная методика для того, чтобы политические группы, которые есть в Чехии, понимали, что их политические перфомансы и высказывания будут нести конкретный экономический характер для их страны. Своего рода штрафные санкции», - заявил общественник.
«У нас в России с пивом проблем нет. Надо просто запретить все чешское пиво сюда на поставку, пусть они там сами его пьют», - добавил Султан Хамзаев.
По мнению члена Общественной палаты, такие санкции заставят чехов «очухаться, одуматься и перевоспитаться».
Напомним, что власти Чехии обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, выслали из стран 19 российских дипломатов, а также отказались от закупки вакцины против коронавируса «Спутник V». Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.