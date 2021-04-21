В Москве пенсионерам предложат привиться от COVID-19 в обмен на скидки в магазинах
Градоначальник сообщил, что программу стимулирования ему предложила Московская торгово-промышленная палата (ТПП), участники которой якобы обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин решил простимулировать пожилых граждан к вакцинации против коронавирусной инфекции.
Градоначальник сообщил, что программу стимулирования ему предложила Московская торгово-промышленная палата (ТПП), участники которой якобы обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19 и действующими по этой причине антиковидными ограничениями, наносящими ущерб бизнесу.
Члены столичной ТПП предложили давать пожилым москвичам, сделавшим прививку, скидки в магазинах и аптеках. Также москвичи старшего поколения смогут претендовать на целевую поддержку при покупке товаров и услуг повседневного спроса.
Сергей Собянин в свою очередь предложил финансировать программу стимулирования вакцинации пожилых граждан за счет пожертвований «со стороны актива московской ТПП и «другого социально ответственного бизнеса».