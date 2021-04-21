ГИБДД Москвы после ДТП с участием Эдварда Била проводит облавы на незарегистрированные авто
Управление ГИБДД по Москве после резонансного ДТП с участием блогера Эдварда Била (Эдуард Биль) стали регулярно проводить рейды по розыску автомобилей, которые не были поставлены на государственный учет
Управление ГИБДД по Москве после резонансного ДТП с участием блогера Эдварда Била (Эдуард Биль) стали регулярно проводить рейды по розыску автомобилей, которые не были поставлены на государственный учет.
Telegram-канал Mash сообщает, что руководство Госавтоинспекции приказало подчиненным вычислить все незарегистрированные транспортные средства.
Отметим, что приостановка регистрации автомобиля происходит в случае, если новый владелец не ставит машину на учет в ГИБДД в течение 10 дней после покупки. Это позволяет водителю не платить штрафы, так как нарушения ПДД камерами фиксируются, но штрафы не выписываются.
На сегодняшний день в Москве в розыск объявлены 1,5 тысячи автомобилей, которые не стоят на учете, из которых 600 уже пойманы. Полицейские сейчас оформляют штрафы за нарушения ПДД на собственников транспортных средств.
Напомним, что после ДТП с участием пяти машин, виновником которого стал блогер Эдвард Бил, выяснилось, что только за три месяца текущего года его автомобиль нарушил правила дорожного движения 566 раз. При этом ни одного штрафа ему не выписали, поскольку машина была снята с учета, а ездил блогер по подложным номерам.
Сообщество «Синие ведерки» считает, что вина за то резонансное ДТП лежит на Департаменте транспорта Москвы Максима Ликсутова, которое фактически отстранило ГИБДД от контроля за ситуацией на дорогах столицы. В Москве данные с камер о нарушениях ПДД обрабатывает «Центр организации дорожного движения», подконтрольный Дептрансу. В ЦОДД знали о многочисленных нарушениях одного и того же автомобиля, но не смогли выписать водителю ни одного штрафа, так как машина не стояла на учете. При этом сотрудники организации по непонятным причинам не передали данную информацию в Госавтоинспекцию.