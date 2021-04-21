21 апреля 2021, 01:39
Россиян после возвращения из-за границы обязали дважды сдавать тест на COVID-19
В Роспотребнадзоре сообщили, что теперь все прибывающие должны в обязательном порядке сдать два ПЦР-теста на COVID-19 (раньше россияне сдавали только один тест в течение 48 часов после возвращения)
Фото: donnamoderna.com
Российские власти в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ужесточили правила въезда туристов, которые прибывают на родину из-за границы.
В Роспотребнадзоре сообщили, что теперь все прибывающие должны в обязательном порядке сдать два ПЦР-теста на COVID-19 (раньше россияне сдавали только один тест в течение 48 часов после возвращения).
Первый тест сдается в течение трех суток после прибытия, а второй тест – через пять суток после первого. Данные тестирования необходимо разместить на портале «Госуслуги».
Ужесточение антиковидных требований связано с ростом числа случаев завоза в Россию различных штаммов коронавируса.