Bellingcat опубликовал расследование о причастности сотрудников ГРУ к взрыву в чешской Врбетице
В расследовании говорится, что как минимум шесть сотрудников подразделения Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ) участвовали в спецоперации в Чехии
Издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Respekt.cz опубликовали расследование о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в чешской Врбетице в 2014 году. Также выяснилось, что на этом складе хранилось оружие болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, в отравлении которого также подозревают россиян.
В расследовании говорится, что как минимум шесть сотрудников подразделения Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ) участвовали в спецоперации в Чехии, которую власти республики связали со взрывом склада боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года.
По данным журналистов, эту операцию мог контролировать лично генерал-полковник Андрей Аверьянов, а участие в ней среди прочих могли принимать Руслан Боширов и Александр Петров (настоящие имена Анатолий Чепига и Александр Мишкин), которых обвиняют в отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери.
Согласно трекинговым данным, Андрей Аверьянов накануне взрыва в Врбетице прикрытием выехал в Европу и затем вернулся в Москву через несколько часов после инцидента (в Европу он ездил под именем Андрей Оверьянов). Анализ записей телефонных разговоров подтверждает, что генерал Аверьянов имеет прямую связь как с начальником ГРУ, так и с Кремлем.
По данным Bellingcat, в чешской операции также могли принимать участие сотрудники ГРУ генерал-майор Денис Сергеев (он же Сергей Федотов) и подполковник Егор Гордиенко, чье подразделение может быть причастно к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Дениса Сергеева также считают третьим участником операции по отравлению Скрипаля боевым ядом «Новичок». Сергеев-Федотов работал в российском посольстве в Чехии и является членом «элитной группировки ГРУ, известной как подразделение 29155».
В результате взрыва на складе боеприпасов было уничтожено 58 тонн боеприпасов, снесены десятки зданий и погибли двое сотрудников хранилищ. По данным чешских СМИ, на этом складе хранила оружие компания болгарина Емельяна Гебрева, который мог поставлять вооружение на Украину во время военного конфликта на Донбассе.
Напомним, что из-за подозрений в адрес российских спецслужб в организации взрыва на складе боеприпасов власти Чехии выслали из страны 18 сотрудников посольства РФ. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.