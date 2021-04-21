Мосгорсуд признал законным бессрочный запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии
Мосгорсуд подтвердил законность решения мэра столицы Сергея Собянина ввести бессрочный запрет на проведение публичных мероприятий в связи с пандемией коронавируса
Мосгорсуд подтвердил законность решения мэра столицы Сергея Собянина ввести бессрочный запрет на проведение публичных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Такое решение суд вынес по иску муниципальных депутатов Андрея Морева, Елены Русаковой, Татьяны Васандани и еще семи человек.
Истцы пытались доказать, что у Сергея Собянина нет полномочий произвольно вводить и отменять бессрочный и абсолютный запреты на публичные мероприятия. Кроме того, ограничение прав и свобод граждан должно быть адекватно вирусной угрозе и ослабевать при снижении общего количества заболеваний, однако в Москве этого не наблюдается.
Еще одна претензия мундепов заключается в том, что в Москве запрет на проведение массовых мероприятий носит дискриминационный характер. Так, оппозиции под предлогом пандемии нельзя проводить никакие акции, даже одиночные пикеты, зато проправительственные мероприятия проводить разрешается.
Истцы привели пример, когда в июле 2020 года оппозиционеры пытались провести шествие одновременно с парадом, который устраивала мэрии. Протестную акцию запретили, а парад состоялся.
Тем не менее, Мосгорсуд постановил, что мэр Сергей Собянин имеет достаточно полномочий для введения бессрочного запрета на проведение массовых мероприятий.