В Ненецком АО на месторождении «Лукойла» произошла утечка нефти из-за разгерметизации скважины
В Ненецком автономном округе на Ярейюском месторождении, которое разрабатывает «Лукойл-Коми», произошла экологическая авария. 18 апреля в результате разгерметизации скважины произошла утечка нефтепродуктов
В Ненецком автономном округе на Ярейюском месторождении, которое разрабатывает «Лукойл-Коми», произошла экологическая авария. 18 апреля в результате разгерметизации скважины произошла утечка нефтепродуктов.
Губернатор НАО Юрий Бездудный сообщил в Instagram, что разгерметизация скважины произошла во время ее планового ремонта. Работы выполняли сотрудники подрядной организации ООО «КРС Евразия».
Чиновник сообщил, что сейчас специалисты занимаются герметизацией скважины «дочки» ЛУКОЙЛА и устранениям последствий аварии. Размер ущерба окружающей среде, нанесенный разливом нефти, устанавливается, сообщает Readovka.
Между тем, портал «Выводы на чистоту» сообщает, что нефтесодержащая жидкость из аварийной скважины вытекала в течение целых суток, однако чиновники и нефтяники об этом умалчивают.
Так, в ходе экстренного совещания начальник департамента природных ресурсов НАО Альберт Чабдаров заявил, что сотрудники «Лукойла» «мгновенно» отреагировали на аварию, поэтому серьезных рисков для окружающей среды якобы нет. При этом чиновник затруднился ответить на вопрос, почему об аварии стало известно только спустя сутки.
Экологи в свою очередь отметили, что экосистема Арктики отличается особой хрупкостью, поэтому на восстановление после загрязнения нефтью ей понадобятся десятки лет.
В Росприроднадзоре Светланы Радионовой на экологическое происшествие в на месторождении «Лукойла» пока не отреагировали.