В сливе личных данных пользователей сайта «Свободу Навальному!» заподозрили портал «Госуслуги»
Интернет-пользователи обратили внимание, что часть информации о себе они указывали, при взаимодействии с государственными учреждениями и МФЦ, а также регистрации на портале «Госуслуг» и даже при прохождении вакцинации против коронавируса
Россияне, зарегистрировавшиеся на сайте «Свободу Навальному!», заподозрили в сливе своих личных данных силовиков и портал «Госуслуги».
Напомним, что для регистрации на сайте пользователи должны были указать только адреса электронной почты и свое местоположение. Другие данные предоставлять было не нужно. В апреле стало известно об утечке базы адресов сторонников Алексея Навального, после чего они стали получать письма с угрозой деанонимизации. Тогда команда Навального сообщила, что базу адресов украл бывший сотрудник ФБК, завербованный ФСБ.
Спустя некоторое время интернет-пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте «Свободу Навальному!», получили от неизвестных новые письма. На этот раз в них содержались угрозы сообщить работодателям об их «политической ориентации».
Эксперты по кибербезопасности сообщили, что базу адресов электронной почты неизвестные пробили по другим базам и «обогатили» ее, добавив имена, даты рождения, места жительства и работы сторонников оппозиции. Сами пользователи , сопоставив данные, пришли к выводу, что в сливе дополнительных данных виноват портал «Госуслуг».
Интернет-пользователи обратили внимание, что часть информации о себе они указывали, при взаимодействии с государственными учреждениями и МФЦ, а также регистрации на портале «Госуслуг» и даже при прохождении вакцинации против коронавируса. Примечательно, что россияне, которые указали на сайте «Свободу Навальному!» не засвеченную перед государством почту, писем с угрозами не получили.
«Взломщики» также писали, что 70% зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!» были ботами с одноразовыми адресами. Скорее всего, такой вывод злоумышленники сделали из-за того, что не смогли «пробить» резервные почтовые адреса сторонников оппозиции по базам государственных учреждений.
Издание Baza отмечает, что если версия о причастности «Госуслуг» к рассылке писем с угрозами верна, то ситуация могла развиваться только по двум сценариям. Первый сценарий – это масштабная утечка персональных данных с портала, которую власти скрыли от общественности. Второй сценарий – преступные действия сотрудников портала, незаконно предоставивших персональные данные россиян.
Представители «Госуслуг» отрицают обвинения в сливе персональных данных и уверяют, что данные пользователей тщательно защищаются.