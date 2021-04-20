Меню
Общество
Однушка на шее и две зарплаты медсестры на поясе
20 апреля 2021, 18:07

В сливе личных данных пользователей сайта «Свободу Навальному!» заподозрили портал «Госуслуги»

Интернет-пользователи обратили внимание, что часть информации о себе они указывали, при взаимодействии с государственными учреждениями и МФЦ, а также регистрации на портале «Госуслуг» и даже при прохождении вакцинации против коронавируса

В сливе личных данных пользователей сайта «Свободу Навальному!» заподозрили портал «Госуслуги»
Фото: admferzik.ru

Россияне, зарегистрировавшиеся на сайте «Свободу Навальному!», заподозрили в сливе своих личных данных силовиков и портал «Госуслуги».

Напомним, что для регистрации на сайте пользователи должны были указать только адреса электронной почты и свое местоположение. Другие данные предоставлять было не нужно. В апреле стало известно об утечке базы адресов сторонников Алексея Навального, после чего они стали получать письма с угрозой деанонимизации. Тогда команда Навального сообщила, что базу адресов украл бывший сотрудник ФБК, завербованный ФСБ.

Спустя некоторое время интернет-пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте «Свободу Навальному!», получили от неизвестных новые письма. На этот раз в них содержались угрозы сообщить работодателям об их «политической ориентации».

Эксперты по кибербезопасности сообщили, что базу адресов электронной почты неизвестные пробили по другим базам и «обогатили» ее, добавив имена, даты рождения, места жительства и работы сторонников оппозиции. Сами пользователи , сопоставив данные, пришли к выводу, что в сливе дополнительных данных виноват портал «Госуслуг».

Интернет-пользователи обратили внимание, что часть информации о себе они указывали, при взаимодействии с государственными учреждениями и МФЦ, а также регистрации на портале «Госуслуг» и даже при прохождении вакцинации против коронавируса. Примечательно, что россияне, которые указали на сайте «Свободу Навальному!» не засвеченную перед государством почту, писем с угрозами не получили.

«Взломщики» также писали, что 70% зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!» были ботами с одноразовыми адресами. Скорее всего, такой вывод злоумышленники сделали из-за того, что не смогли «пробить» резервные почтовые адреса сторонников оппозиции по базам государственных учреждений.

Издание Baza отмечает, что если версия о причастности «Госуслуг» к рассылке писем с угрозами верна, то ситуация могла развиваться только по двум сценариям. Первый сценарий – это масштабная утечка персональных данных с портала, которую власти скрыли от общественности. Второй сценарий – преступные действия сотрудников портала, незаконно предоставивших персональные данные россиян.

Представители «Госуслуг» отрицают обвинения в сливе персональных данных и уверяют, что данные пользователей тщательно защищаются.

Материалы по теме
Эксперты сообщили о беспрецедентной утечке корпоративных данных российских компаний
Слитую базу данных сторонников Алексея Навального «обогатили» именами и местами работы
Правительство предложило создавать россиянам аккаунт на «Госуслугах» сразу после рождения
Сейчас на главной
Суд здорового человека
суды
Суд здорового человека
Советский райсуд Воронежа оправдал 11 участников протестных митингов в поддержку Алексея Навального, которые состоялись 23 и 31 января. Всем задержанным на акциях протеста вменялось нарушение порядка проведения массовых мероприятий
Все будут в «Ажуре»
МВД
Все будут в «Ажуре»
Министерство внутренних дел опубликовало на портале госзакупок сразу два крупных тендера на поставку экипировки для сотрудников ведомства и спецсредств. Так, ведомство собирается потратить около 240 млн рублей на закупку модульных индивидуальных комплектов «Кокон» четырех комплектаций
Политика
Госдума приняла законопроект о запрете второго гражданства и ВНЖ в другой стране для чиновников и силовиков
Депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении законопроект, который запрещает иметь второе гражданство или вид на жительство (ВНЖ) государственным и муниципальным служащим, а также военным и другим категориям лиц
В МИД России анонсировали скорое возобновление чартерных рейсов в Египет
туризм
В МИД России анонсировали скорое возобновление чартерных рейсов в Египет
По неофициальным данным, чартеры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут запустить уже в середине мая. Сейчас прорабатываются «пресейлы» с туроператорами, а как минимум две российские авиакомпании уже готовятся к выполнению рейсов
Служба внешней разведки России открыла виртуальную приемную в даркнете
СВР. разведка
Служба внешней разведки России открыла виртуальную приемную в даркнете
Служба внешней разведки (СВР) России открыла виртуальную приемную в даркнете. Интернет-пользователям предлагается присылать через эту приемную сведения об угрозах безопасности России
Россия ограничила полеты самолетов над частью Крыма и Черного моря
авиасообщение
Россия ограничила полеты самолетов над частью Крыма и Черного моря
Российские авиационные власти ограничили полеты гражданских самолетов над частью полуострова Крым и Черного моря. Этот район временно объявлен опасным для полетов воздушных судов
Ciao Italia!
туризм
Ciao Italia!
Российские туристы смогут посетить Италию уже этим летом. Об этом сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано. Дипломат заявил, что даже если Италия не откроется 1 июня, то в любом случае до конца лета страна начнет принимать российских туристов
Власти Пермского края продлили антиковидные ограничения
коронавирус
Власти Пермского края продлили антиковидные ограничения
На сайте администрации края сообщается, что все ранее введенные из-за пандемии коронавируса ограничения остаются в силе до 23 мая. Решение было принято на основе данных регионального управления Роспотребнадзора
Слитую базу данных сторонников Алексея Навального «обогатили» именами и местами работы
Алексей Навальный
Слитую базу данных сторонников Алексея Навального «обогатили» именами и местами работы
Россияне, которые ранее зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному!» и попали в слитую базу электронных адресов, получили новые письма с угрозами от неизвестных
Общество
Алексею Навальному вручат премию «Мужество» Женевского форума по правам человека
Межрегиональная коалиция из 25 правозащитных организаций намерена вручить оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в колонии по старому делу «Ив Роше», премию «Мужество»
Европейский суд по правам человека в срочном порядке коммуницировал жалобу Навального
Алексей Навальный
Европейский суд по правам человека в срочном порядке коммуницировал жалобу Навального
Европейский суд по правам человека в срочном порядке коммуницировал жалобу адвокатов Алексея Навального на условия содержания в покровской исправительной колонии №2
«Человека взяли в заложники и добивают его»
Алексей Навальный
«Человека взяли в заложники и добивают его»
Пять участников общественного комитета «Голос Беслана» (организация пострадавших во время теракта в школе №1 города Беслана) присоединились к голодовке оппозиционера Алексея Навального в знак солидарности
Ведущие футбольные клубы Европы создали свою Суперлигу
футбол
Ведущие футбольные клубы Европы создали свою Суперлигу
Двенадцать ведущих европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги, которая должна стать альтернативой Лиге чемпионов. УЕФА уже пригрозил участникам запретом на выступление в чемпионатах Европы и мира
Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить ролик с анонсом митинга 21 апреля
Алексей Навальный
Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить ролик с анонсом митинга 21 апреля
Роскомнадзор направил администрации популярного видеохостинга YouTube требование удалить ролик на канале оппозиционера Алексея Навального с анонсом протестного митинга, запланированного на 21 апреля
Суд засекретил материалы дела о признании ФБК экстремистской организацией
ФБК
Суд засекретил материалы дела о признании ФБК экстремистской организацией
Мосгорсуд засекретил материалы дела по иску столичной прокуратуры, которая требует признать Фонд борьбы с коррупцией (включен в реестр инагентов) и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями
Олег Дерипаска удалил пост о 80 млн бедных россиян
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска удалил пост о 80 млн бедных россиян
Миллиард Олег Дерипаска удалил из своего телеграм-канала пост о 80 миллионах бедных россиян, который уже успели распространить многие СМИ. Теперь там опубликован пост о том, как президент Владимир Путина успешно борется с бедностью
Политика
Госдума сочла неактуальным «день тишины» во время многодневного голосования
Комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправку в действующее избирательное законодательство, которая регламентирует так называемый «день тишины» - запрет на любую агитацию непосредственно в день голосования
Сбербанк перестал публиковать прогнозы по заболеваемости COVID-19 из-за роста показателей
коронавирус
Сбербанк перестал публиковать прогнозы по заболеваемости COVID-19 из-за роста показателей
Сбербанк перестал публиковать регулярные прогнозы по заболеваемости коронавирусом в России. Это произошло как раз в то время, когда количество заражений стало расти