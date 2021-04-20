В Воронеже судья оправдала 11 участников протестных акций в поддержу Навального
Советский райсуд Воронежа оправдал 11 участников протестных митингов в поддержку Алексея Навального, которые состоялись 23 и 31 января. Всем задержанным на акциях протеста вменялось нарушение порядка проведения массовых мероприятий
Советский райсуд Воронежа оправдал 11 участников протестных митингов в поддержку Алексея Навального, которые состоялись 23 и 31 января. Всем задержанным на акциях протеста вменялось нарушение порядка проведения массовых мероприятий.
Все 11 оправдательных вердикта вынесла судья Лилия Винокурова, которая отметила, что сторона обвинения не предоставила объективных доказательств, которые подтверждают вину обвиняемых».
По всем делам следствие предоставило в качестве доказательств вины жителей Воронежа протоколы об административном правонарушении, о доставлении задержанных в отделы и рапорты сотрудников полиции. В шести случаях силовики предоставили фотографии обвиняемых из отделов полиции или у автозаков, а также их объяснения о том, что они не участвовали в протестах, сообщает «Новая газета».
Лилия Винокурова изучила представленные суду материалы и пришла к выводу, что этого недостаточно для признания вины граждан.
Примечательно, что среди оправданных оказался сотрудник воронежского штаба Алексея Навального Андрей Ахмедулов.
Ранее Железнодорожный, Ленинский и Советский районные суды Воронежа прекратили производство по делам девяти участников январских протестов. При этом судья Лилия Винокурова является лидером по количеству оправдательных вердиктов.
Решения воронежских судей сильно удивили юристов и общественность, поскольку обычно судьи верят на слово сотрудникам полиции и автоматически признают всех задержанных в день протестных митингов виновными, даже если эти люди действительно проходили мимо. В Москве, например, суды рассматривают дела против участников протестных акций за две-три минуты и штампуют одинаковые решения.