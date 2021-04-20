20 апреля 2021, 16:05
МВД потратит более 80 млн рублей на закупку наручников «Ажур»
Министерство внутренних дел (МВД) опубликовало на портале госзакупок сразу два крупных тендера на поставку экипировки для сотрудников ведомства и спецсредств
Фото: potsreotizm-new.livejournal.com
Министерство внутренних дел (МВД) опубликовало на портале госзакупок сразу два крупных тендера на поставку экипировки для сотрудников ведомства и спецсредств.
Так, ведомство собирается потратить около 240 млн рублей на закупку модульных индивидуальных комплектов «Кокон» четырех комплектаций. Каждый комплект должен включаться в себя от 17 до 20 изделий. Это бронежилеты, щитки для рук и ног, шлемы и т.д.
Еще 81,2 млн рублей МВД потратит на закупку 19 741 наручников «АЖУР» трех разных типов. В каждой паре наручников должен прилагаться комплект из двух ключей.
Каждое из средств «ограничения подвижности» обойдется ведомству в сумму от 2615 до 4588 рублей.