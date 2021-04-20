Кремль отказался комментировать ситуацию вокруг Навального, а глава СПЧ отказался навестить политика в колонии
Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что не планирует посещать оппозиционера Алексея Навального в колонии, который более 20 дней держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей
Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что не планирует посещать оппозиционера Алексея Навального в колонии, который более 20 дней держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей.
«Ну, приеду, увижу больного, нездорового, отощавшего человека и что? Это пахнет дешевым пиаром. Мы и так представляем, что там происходит, - заявил глава правозащитной организации, слова которого приводит «Интерфакс».
По поводу критического состояния здоровья оппозиционера Валерий Фадеев заявил, что это вполне естественно с учетом голодовки.
Отвечая на вопрос журналистов о требовании Алексея Навального допустить к нему независимых врачей, глава СПЧ заявил, что политика уже вывозили в больницу во Владимир, где ему делали МРТ и «вполне профессиональные врачи провели целый консилиум».
Напомним, что сейчас оппозиционер находится в тюремной больнице ИК-3 Владимирской области, которую бывшие заключенные назвали «концлагерем».
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил сегодня журналистам, что он больше не будет комментировать ситуацию вокруг «этого гражданина, этого осужденного», имея ввиду Алексея Навального. Все вопросы о нем чиновник попросил переадресовывать в пресс-службу ФСИН.