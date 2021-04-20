ФНС заблокировала счета фирмы жены Дмитрия Пескова из-за отсутствия налоговой декларации
На сайте ФНС сообщается, что два счета «Н-Айс» в банке ВТБ были заблокированы в связи с непредставлением налоговой декларации в течение 10 дней после установленного срока
Налоговая инспекция заблокировала счета компании «Н-Айс», которая принадлежит супруге пресс-секретаря президента России Татьяне Навке.
На сайте ФНС сообщается, что два счета «Н-Айс» в банке ВТБ были заблокированы в связи с непредставлением налоговой декларации в течение 10 дней после установленного срока, сообщают «Открытые медиа».
Компания «Н-Айс» была зарегистрирована в ноябре 2020 года. Татьяна Навка является единственным владельцем фирмы и ее генеральным директором. В учредительных документах указано, что «Н-Айс» занимается прокатом шоу и специализируется на фигурном катании. Одновременно с этим фирма может заниматься разработкой строительных проектов, строительством жилых и нежилых зданий, арендой, ремонтом машин, общественным питанием, общей врачебной практикой и спортивной деятельностью.
Проблемы с налогами возникли не только у жены Дмитрия Пескова, но и у его дочери Елизаветы, которая с недавних пор тоже стала заниматься бизнесом. С марта 2021 года судебные приставы пытаются взыскать с Елизаветы Песковой 41 012 рублей налогов и пени по требованию ФНС.
Напомним, что по итогам декларационной кампании Татьяна Навка сохранила за собой статус самой богатой среди жен чиновников. Супруга пресс-секретаря президента задекларировала 212 млн рублей дохода, два земельных участка площадью 79 и 14 соток, два жилых домами площадью 779,2 и 353,5 кв.м, три квартиры площадью 180,4, 108,4 и 78,8 кв. м и одно парковочное место.