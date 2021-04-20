Госдума приняла законопроект о запрете второго гражданства и ВНЖ в другой стране для чиновников и силовиков
Депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении законопроект, который запрещает иметь второе гражданство или вид на жительство (ВНЖ) государственным и муниципальным служащим, а также военным и другим категориям лиц
Депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении законопроект, который запрещает иметь второе гражданство или вид на жительство (ВНЖ) государственным и муниципальным служащим, а также военным и другим категориям лиц.
Закон о запрете силовикам и чиновникам иметь второе гражданство или ВНЖ был принят в связи с внесением соответствующей поправки в Конституцию РФ.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с принятием законопроекта поручил составить список помощников депутатов, которые имеют иностранное гражданство.
При этом положения закона не распространяются на лиц, претендующих «на замещение должности прокурора, руководителя федерального государственного органа либо замещающих указанную должность», а также на жителей Крыма и Севастополя.