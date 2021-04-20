В Сыктывкаре мать-одиночку внесли в список экстремистов и заблокировали ее счет
В Сыктывкаре местную жительницу Елену Родвикову лишили алиментов и пособия на ребенка из-за обвинений в экстремизме. Дело против 46-летней женщины завели из-за ее комментариев в социальной сети «ВКонтакте»
В Сыктывкаре местную жительницу Елену Родвикову лишили алиментов и пособия на ребенка из-за обвинений в экстремизме. Дело против 46-летней женщины завели из-за ее комментариев в социальной сети «ВКонтакте».
По данным следствия, в комментариях Елены Родвиковой, которые она писала в период с 2018 по 2020 гг., имеются признаки стойкой неприязни к депутатам Госдумы, федеральным чиновникам и президенту. В соцсети женщина комментировала «антинародные» законы о неуважении к власти, фейк-ньюс и другие.
В отношении жительницы Сыктывкара возбуждено дело о призывах к терроризму и экстремизму.
Суд по делу Елены Родвиковой еще не состоялся, но власти уже внесли ее в экстремистский список Росфинмониторинга. Попадание в этот реестр означает блокировку счетов, сообщает «Новая газета».
Родвикова одна воспитывает 6-летнего сына. Семья была признана малоимущей, так как основной доход складывается из пособий и алиментов. Сейчас банковский счет женщины, на который поступают денежные средства, заблокирован. На почте ей отказываются выдавать даже пособие на ребенка, потому что паспорт матери находится в «черном списке» Росфинмониторинга.