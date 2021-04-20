В МИД России анонсировали скорое возобновление чартерных рейсов в Египет
По неофициальным данным, чартеры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут запустить уже в середине мая. Сейчас прорабатываются «пресейлы» с туроператорами, а как минимум две российские авиакомпании уже готовятся к выполнению рейсов
Заместитель главы МИД России Михаил Богданов анонсировал скорое возобновление чартерных рейсов в Египет.
«Все идет по плану. В ближайшее время объявят. Думаю, что все практически предрешено», - заявил чиновник, слова которого приводит «Интерфакс».
По неофициальным данным, чартеры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут запустить уже в середине мая. Источник информагентства сообщил, что сейчас прорабатываются «пресейлы» с туроператорами, а как минимум две российские авиакомпании уже готовятся к выполнению рейсов из аэропортов «Шереметьево» и «Внуково».
Напомним, что авиасообщение с Египтом Россия прервала еще в ноябре 2015 года после крушение пассажирского самолета компании «Когалымавиа» на Синайском полуострове в результате теракта. В 2020 году осуществлению планов по возобновлению рейсов на египетские курорты помешала пандемия коронавируса.
Напомним, что 15 апреля российские власти приостановили авиасообщение с Турцией под предлогом роста заболеваемости COVID-19. Ограничение будет действовать как минимум до 1 июня. В случае запуска рейсов в Египет туристы смогут перебронировать ранее купленные путевки в Турцию на это направление.