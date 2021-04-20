В Екатеринбурге и Челябинске в день протестной акции решили провести репетицию Парада Победы
Власти Екатеринбурга в день проведения протестного митинга в поддержку Алексея Навального 21 апреля перекроют улицы в центре под предлогом проведения репетиции Парада Победы
Власти Екатеринбурга в день проведения протестного митинга в поддержку Алексея Навального 21 апреля перекроют улицы в центре под предлогом проведения репетиции Парада Победы.
В мэрии заявили, что начало репетиции парада перенесли на 18.00 по просьбе Центрального военного округа.
Власти перекроют проспект Ленина, улицу Пушкина до улицы Хохрякова, улицу 8 марта, улицу Малышева до улицы Бориса Ельцина. Также будет запрещена стоянка автотранспорта на площади 1905 года.
Репетицию военного парада в день протестного митинга также решили провести власти Челябинска. Вице-мэр Сергей Авдеев сообщил, что мероприятия проведут с 19 по 23 апреля на площади Революции в 18:00.
Напомним, что ранее МВД России выступило с предостережением к гражданам отказаться от участия в несанкционированных акциях 21 апреля.