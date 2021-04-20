Служба внешней разведки России открыла виртуальную приемную в даркнете
Служба внешней разведки (СВР) России открыла виртуальную приемную в даркнете. Интернет-пользователям предлагается присылать через эту приемную сведения об угрозах безопасности России
Служба внешней разведки (СВР) России открыла виртуальную приемную в даркнете. Интернет-пользователям предлагается присылать через эту приемную сведения об угрозах безопасности России.
Телеканал «Настоящее время» отмечает, что информация о приемной в «теневом» интернете появилась 30 декабря 2020 года на главной странице сайта СВР в разделе Report Information.
Разведчики обратились к россиянам, которые находятся за границей и имеют сведения об угрозах безопасности, с призывом сообщать об этом спецслужбам «безопасным и анонимным способом через виртуальную приемную службы в сети Tor».
При регистрации пользователь получит код, состоящий из пяти английских слов, с помощью которого в дальнейшем информатор сможет прочесть ответы спецслужбы. Для дополнительной защиты СВР предлагает зашифровать письмо с помощью PGP.