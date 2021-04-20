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Общество
4 млрд оттенков коррупции
20 апреля 2021, 12:56

Россия ограничила полеты самолетов над частью Крыма и Черного моря

Российские авиационные власти ограничили полеты гражданских самолетов над частью полуострова Крым и Черного моря. Этот район временно объявлен опасным для полетов воздушных судов

Россия ограничила полеты самолетов над частью Крыма и Черного моря
Фото: realty.ria.ru

Российские авиационные власти ограничили полеты гражданских самолетов над частью полуострова Крым и Черного моря. Этот район временно объявлен опасным для полетов воздушных судов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на международное извещение для пилотов (NOTAM).

Согласно координатам, указанным в документе, в зону ограничения полетов входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.

Решение ограничить полеты над Черным морем связано с ростом напряженности вблизи российско-украинской границы. Ранее СМИ неоднократно сообщали об усилении военного присутствия России возле границ.

Одновременно с этим ОБСЕ зафиксировала десятикратный рост числа нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Ранее авиационные власти США предупредили авиакомпании о риске полетов вблизи российско-украинской границы. Перевозчиков просят проявлять крайнюю осторожность в связи с возможным возобновлением военных действий на юго-востоке Украины.

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