Россия ограничила полеты самолетов над частью Крыма и Черного моря
Российские авиационные власти ограничили полеты гражданских самолетов над частью полуострова Крым и Черного моря. Этот район временно объявлен опасным для полетов воздушных судов
Российские авиационные власти ограничили полеты гражданских самолетов над частью полуострова Крым и Черного моря. Этот район временно объявлен опасным для полетов воздушных судов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на международное извещение для пилотов (NOTAM).
Согласно координатам, указанным в документе, в зону ограничения полетов входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.
Решение ограничить полеты над Черным морем связано с ростом напряженности вблизи российско-украинской границы. Ранее СМИ неоднократно сообщали об усилении военного присутствия России возле границ.
Одновременно с этим ОБСЕ зафиксировала десятикратный рост числа нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
Ранее авиационные власти США предупредили авиакомпании о риске полетов вблизи российско-украинской границы. Перевозчиков просят проявлять крайнюю осторожность в связи с возможным возобновлением военных действий на юго-востоке Украины.