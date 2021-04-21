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Общество
Зачем правительство Собянина уничтожает столичный троллейбус?
21 апреля 2021, 11:11

93% мужчин считают фото девушки с котом привлекательным

Действительно ли кошек заводят преимущественно одинокие женщины? Приложение для знакомств «Мамба» и сервис помощи бездомным животным Teddy Food решили выяснить, миф это или нет.

93% мужчин считают фото девушки с котом привлекательным

Действительно ли кошек заводят преимущественно одинокие женщины? Приложение для знакомств «Мамба» и сервис помощи бездомным животным Teddy Food решили выяснить, миф это или нет.

В проведенном опросе на Мамбе приняли участие 5600 мужчин и женщин из 170 городов России в возрасте от 18 до 45 лет, которые находятся в поиске пары. Результат показал, что одинокие мужчины заводят котов чаще, чем женщины. Дело в том, что представители сильного пола не считают наличие в доме пушистых питомцев признаком невостребованности у дам. Просто они любят животных. А вот больше половины женщин убеждены, что котов держат, чтобы скрасить одиночество. Вот еще несколько любопытной статистики на эту тему: 38,6% мужчин, находящихся в поиске второй половинки, ответили, что живут с котом, 8,2 % имеют нескольких котов, а 7,6% собираются завести. Среди прекрасного пола эти цифры меньше. Женщины заметно сильнее комплексуют по этому поводу – очень редко используют в профиле фотографии с кошками. А зря. Как выяснилось, мужчины охотно ставят лайки на такие снимки.

Котиков все, конечно, любят, но, если придется выбирать – провести вечер с питомцем или отправиться на свидание, большинство предпочтут второй вариант. При этом мужчины считают, что знакомство с котом избранницы – очень важный шаг. Девушки к этому относятся более легкомысленно. Планировать совместного питомца пользователи Мамбы считают разумным примерно через год после начала отношений.

В опросе участвовало 5600 мужчин и женщин из 170 городов России, в возрасте от 18 до 45 лет, которые в данный момент находятся в поиске пары. Опрос приурочен к выпуску благотворительных подарков на Мамбе, все средства от продажи которых пойдут в сервис помощи бездомным животным Teddy Food.

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