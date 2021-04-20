Итальянский посол сообщил об открытии страны для российских туристов этим летом
Российские туристы смогут посетить Италию уже этим летом. Об этом сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано. Дипломат заявил, что даже если Италия не откроется 1 июня, то в любом случае до конца лета страна начнет принимать российских туристов
Российские туристы смогут посетить Италию уже этим летом. Об этом сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.
Дипломат заявил, что даже если Италия не откроется 1 июня, то в любом случае до конца лета страна начнет принимать российских туристов. «Несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен», - добавил г-н Терраччано, слова которого приводит РИА Новости.
Отметим, что на сегодняшний день 20 итальянских областей остаются в «красной» зоне из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. К концу апреля власти планируют открыть музеи, театры и кинотеатры с ограниченным числом посетителей и в областях, входящих в «желтую» зону. В регионах «оранжевой» и «красной» зоны проводить мероприятия можно только на открытом воздухе.
Заведения общепита в закрытых помещениях смогут вернуться к нормальной работе не раньше 1 июня, зато пляжи открыть власти обещают с 15 мая.