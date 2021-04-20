Преподавателя ВШЭ арестовали за развратные действия в отношении малолетних детей
По данным следствия, преподаватель вуза в 2013 переписывался с несовершеннолетними гражданами в интернете, отправлял им свои интимные фотографии, а во время сеансов видеосвязи совершал в отношении малолетних «развратные действия сексуального характера»
Преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексей Раков стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Педофилия».
По данным следствия, преподаватель вуза в 2013 переписывался с несовершеннолетними гражданами в интернете, отправлял им свои интимные фотографии, а во время сеансов видеосвязи совершал в отношении малолетних «развратные действия сексуального характера», сообщает РИА Новости.
В ВШЭ арест своего преподавателя комментировать отказались, сообщив, что у них нет никакой информации на этот счет. Кроме того, описанный в сообщении СКР случай «не связан с его работой в вузе».
Дело против Алексея Ракова было возбуждено по заявлению матери 8-летней девочки, которая вела переписку с неизвестным мужчиной. Этот мужчина беседовал с ребенком о сексе, просил прислать интимные фотографии и якобы сам оголялся на камеру.