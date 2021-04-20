Эксперты сообщили о беспрецедентной утечке корпоративных данных российских компаний
Эксперты в области кибербезопасности компании Infosecurity a Softline company сообщили о масштабной утечке корпоративных данных нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний
Эксперты в области кибербезопасности компании Infosecurity a Softline company сообщили о масштабной утечке корпоративных данных нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний. Речь идет о персональных данных сотрудников компаний, которые размещались в бесплатном сервисе для планирования задач Trello.
Специалисты назвали эту утечку «беспрецедентной» по объему слитых данных. В открытый доступ попали около миллиона публичных досок из Trello. Сейчас все они индексируются поисковыми системами, поэтому злоумышленники без особых проблем могут добыть из них конфиденциальную информацию, сообщает «КоммерсантЪ».
Сервис Trello позволяет бесплатно создавать виртуальные доски, на которых сотрудники компании могут размещать полезную информацию, включая логины и пароли от корпоративных сервисов, телефоны, документы, информацию о текущих задачах и многое другое. Такие данные киберхулганы могут использовать для атак на клиентов компаний и взлома корпоративных аккаунтов в соцсетях.
Эксперты по кибербезопасности обвинили в утечке данных сотрудников компании, которые проявили халатность.