Экс-глава Минсельхоза Елена Скрынник купила апартаменты в башне «Федерация» за 700 млн рублей
Бывший министр сельского хозяйства России, а сейчас глава Международного независимого института аграрной политики Елена Скрынник стала владелицей апартаментов площадью 2 тысячи кв.м. в башне «Федерация» делового центра «Москва-Сити»
Бывший министр сельского хозяйства России, а сейчас глава Международного независимого института аграрной политики Елена Скрынник стала владелицей апартаментов площадью 2 тысячи кв.м. в башне «Федерация» делового центра «Москва-Сити».
«Собеседник» со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сообщает, что апартаменты Елены Скрынник располагаются на 37-м этаже башни, а их кадастровая стоимость составляет 307 млн рублей.
Экс-глава Минсельхоза купила апартаменты в башне «Федерация» в 2020 году на аукционе за 700 млн рублей. Этот объект ранее принадлежал банку «Западный», а на торги был выставлен после банкротства кредитно-финансовой организации.
Елена Скрынник занимала должность министра сельского хозяйства с 2009 по 2012 гг. В 2016 году она возглавила созданные ею Международный независимый институт аграрной политики, который занимается разработкой «Стратегии развития сельского хозяйства России до 2050 года». По данным СМИ, большую часть времени г-жа Скрынник живет по Франции, где у нее есть недвижимость (по данным программы «Специальный корреспондент» телеканала «Россия 1»). Сама она заявляла, что уезжала во Францию ненадолго, а затем вернулась в Россию.
Отметим, что во время руководства Минсельхозом Елена Скрынник декларировала весьма скромный доход в размере 7-10 млн рублей в год.
В 2015 году прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении Елены Скрынник по делу об отмывании денежных средств. В ведомстве сообщили, что с 2007 по 2012 год на различные счета Скрынник в швейцарских банках поступило 140 млн долларов, «происхождение которых вызвало серьезные подозрения».
В рамках расследования власти Швейцарии заморозили счета Скрынник в местных банках, хотя сама она наличие этих счетов опровергала. Также были заморожены счета ее бывшего заместителя Алексей Бажанов, который в России обвинялся в хищении миллиарда рублей у «Росагролизинга».
В 2017 году Швейцарии прекратила расследование в отношении Елены Скрынник в связи с отказом российских силовиков сотрудничать в рамках данного расследования.