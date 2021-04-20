Власти Пермского края продлили антиковидные ограничения из-за «британского» штамма коронавируса
На сайте администрации края сообщается, что все ранее введенные из-за пандемии коронавируса ограничения остаются в силе до 23 мая. соответствующее решение было принято на основе данных регионального управления Роспотребнадзора о ситуации с заболеваемостью
Власти Пермского края на месяц продлили антикоронавирусные ограничения в связи с завозом в регион новых штаммов COVID-19.
На сайте администрации края сообщается, что все ранее введенные из-за пандемии коронавируса ограничения остаются в силе до 23 мая. Соответствующее решение было принято на основе данных регионального управления Роспотребнадзора о ситуации с заболеваемостью COVID-19.
В свою очередь в санитарном ведомстве сообщили о выявлении 14 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса и одном случае заражения «южноафриканским» штаммом. В Роспотребнадзоре сообщили, что во всех случаях вирус жители региона завезли из-за границы.
Напомним, что в связи с завозом туристами различных мутаций коронавируса в Россию власти на 1,5 месяца приостановили авиасообщение с Турцией и Танзанией.