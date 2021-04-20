В Нижегородской области по делу о взрыве в жилом доме задержали сотрудников газовой службы
В селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области поздно вечером 19 апреля произошел взрыв газа в жилом трехэтажном доме. В результате происшествия погиб трехмесячный ребенок, тело которого спасатели нашли под завалами
В селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области поздно вечером 19 апреля произошел взрыв газа в жилом трехэтажном доме. В результате происшествия погиб трехмесячный ребенок, тело которого спасатели нашли под завалами. Еще три человека пострадали.
РИА Новости уточняет, что один человек получил ожог лица и плеча и черепно-мозговую травму, а двое пострадавших - переломы позвоночника.
Предварительной версией взрыва в жилом доме считается утечка газа.
Следственный комитет по Нижегородской области возбудил по факту происшествия уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В рамках дела утром 20 апреля были задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы. По данным следствия, незадолго до взрыва они выполняли работы в этом доме.