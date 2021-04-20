Авиационные власти США предупредили авиакомпании о риске полетов вблизи границы России и Украины
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило авиакомпании о рисках пассажирских перелетов вблизи границы России и Украины в связи с растущим напряжением на Донбассе
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило авиакомпании о рисках пассажирских перелетов вблизи границы России и Украины в связи с растущим напряжением на Донбассе. Ранее США и Украина сообщили об усилении военного присутствия России на этой территории.
Ведомство направило американским перевозчикам уведомление с рекомендацией проявлять «крайнюю осторожность» во время полетов через территорию юга России и юго-востока Украины, так как на этих территориях могут возобновиться военные действия.
По данным портала Aviation Safety Network, сотрудники FAA потребовали от авиакомпаний предоставлять информацию о планируемых полетах в этом регионе за 72 часа до выполнения рейса. В предупреждении также отмечается, что особую осторожность необходимо проявлять во время выполнения полетов над Ростовом-на-Дону, Днепром, Симферополем, а также Киевом и Москвой, сообщает «Лента.ру».
Американским авиакомпаниям напомнили о крушении пассажирского «Боинга» малазийской авиакомпании, который был сбит в июле 2014 года ракетой во время военных действий в Донецкой области. Тогда погибли 298 человек.