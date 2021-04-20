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20 апреля 2021, 08:17

Письмо на имя Путина с требованием допустить врачей к Навальному подписали более 100 видных деятелей культуры

Открытое письмо на имя президента Владимира Путина с требованием допустить к Алексею Навальному квалифицированных врачей подписали более 100 деятелей культуры, в число которых вошли два лауреата Нобелевской премии Ольга Токарчук и Марио Варгас Льоса

Письмо на имя Путина с требованием допустить врачей к Навальному подписали более 100 видных деятелей культуры
Фото: reuters.com

Открытое письмо на имя президента Владимира Путина с требованием допустить к Алексею Навальному квалифицированных врачей подписали более 100 деятелей культуры, в число которых вошли два лауреата Нобелевской премии Ольга Токарчук и Марио Варгас Льоса.

Письмо в поддержку осужденного оппозиционера, текст которого опубликован в издании Le Monde, среди прочих подписали певица Патти Смит, актриса Эмма Томпсон, писатели Патрик Зюзкинд и Джоан Роулинг, актеры Бенедикт Камбербэтч и Джуд Лоу и многие другие.

Авторы обращения и подписавшиеся напомнили Владимиру Путину, что он является гарантом закона, поэтому обязан обеспечить его соблюдение. Деятели культуры требуют, чтобы оппозиционер получил необходимую медицинскую помощь, на которую он имеет полное право.

Напомним, что лечащие врачи Алексея Навального на основании его анализов заявили о критическом состоянии здоровья политика. Медики опасаются самого худшего варианта, если к оппозиционеру не будут допущены врачи. Сотрудники ФСИН при этом продолжают утверждать, что здоровье Навального оценивается как удовлетворительное.

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