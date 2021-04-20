Журналистов «Ведомостей» и «Коммерсанта» лишили аккредитации в Госдуме
Так, аккредитации в нижнюю палату парламента лишился заместитель редактора отдела политики газеты «Ведомости» Максим Иванов. В Госдуме ему заявили, что он якобы не прошел проверку Федеральной службы охраны (ФСО)
Журналистов «Коммерсанта» и «Ведомостей» лишили аккредитации в Государственную думу РФ. Причины такого решения пока неизвестны.
Так, аккредитации в нижнюю палату парламента лишился заместитель редактора отдела политики газеты «Ведомости» Максим Иванов. В Госдуме ему заявили, что он якобы не прошел проверку Федеральной службы охраны (ФСО).
«Никаких подробностей - например, конкретных причин отказа, срока его действия, характера проводимой ФСО проверки и т. д. - пресс-служба не сообщила. Фактически нашему журналисту отказано по не подлежащим разглашению причинам», - сообщили в редакции издания.
Также аккредитации лишился один из журналистов «Коммерсанта», который ранее входил в пул председателя Госдумы Вячеслава Володина. Сотрудника редакции отстранили от работы в парламенте из-за того, что его публикации о депутатах должны были быть признаны судом клеветническими. Правда, в реальности ни один из материалов таковым признан не был.