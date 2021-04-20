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Общество
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
20 апреля 2021, 07:50

Слитую базу данных сторонников Алексея Навального «обогатили» именами и местами работы

Россияне, которые ранее зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному!» и попали в слитую базу электронных адресов, получили новые письма с угрозами от неизвестных

Слитую базу данных сторонников Алексея Навального «обогатили» именами и местами работы

Россияне, которые ранее зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному!» и попали в слитую базу электронных адресов, получили новые письма с угрозами от неизвестных. Сторонников оппозиционера предупредили, что в скором времени работодатели узнают об их планах принять участие в протестном митинге.

«Через несколько дней подобное письмо получит твой работодатель», - говорится в анонимных письмах, которые цитирует Znak.com.

Политик Андрей Пивоваров предполагает, что злоумышленники по адресам электронной почты пробили имена и места работы сторонников Алексея Навального.

Напомним, ранее стало известно об утечке базы электронной почты россиян, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». Сторонники оппозиции стали получать на почту письма, в которых неизвестные угрожают им деанонимизацией и передачей их адресов спамерам.

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) подтвердили утечку и сообщили, что в сливе данных виноват бывший сотрудник организации.

Основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян рассказал Русской службе ВВС, что электронные адреса сторонников Алексея Навального прогнали через базы персональных данных, которые ранее попали в интернет, и установили их имена и места работы. Специалисты полагает, что одним из таких источников стала база с доходами москвичей за предыдущие годы, где указаны их места работы.

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