20 апреля 2021, 05:34
Алексею Навальному вручат премию «Мужество» Женевского форума по правам человека
Межрегиональная коалиция из 25 правозащитных организаций намерена вручить оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в колонии по старому делу «Ив Роше», премию «Мужество»
Фото: Яндекс.Новости
Межрегиональная коалиция из 25 правозащитных организаций намерена вручить оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в колонии по старому делу «Ив Роше», премию «Мужество».
На сайте Женевского форума по правам человека и демократии сообщается, что российский политик достоин этой премии за «необычайное мужество и героические усилия, направленные на то, чтобы заявить о грубых нарушениях прав российского народа режимом Путина».
Предполагается, что премию получит дочь Алексея Навального Дарья. Награждение запланировано на 8 июня, сообщает «МБХ медиа».
Ранее премию «Мужество» от иностранных правозащитников уже получал журналист Владимир Кара-Мурза.
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