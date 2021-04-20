Вице-премьер Марат Хуснуллин задекларировал дом в Серебряном бору из антикоррупционного расследования
Бывший вице-мэр Москвы, а сейчас вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин впервые задекларировал особняк в Серебряном бору, который фигурировал в расследовании издания Baza
Бывший вице-мэр Москвы, а сейчас вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин впервые задекларировал особняк в Серебряном бору, который фигурировал в расследовании издания Baza. Правда чиновник так и не признал факт владения этим домом, указав, что данный объект находится лишь в его пользовании.
Согласно декларации, Марат Хуснуллин заработал в 2020 году 24,2 млн рублей. В собственности правительственный чиновник указал два земельных участка площадью 872 и 995 кв.м., два жилых дома площадью 614 и 205 кв.м. В пользовании Хуснуллина также находятся квартира площадью 186 кв.м. и тот самый жилой дом в Серебряном бору площадью в тысячу кв.м. Этим особняком вице-премьер пользуется вместе с дочерью.
Судя по всему, этим домом Марат Хуснуллин и его дочь пользуются бесплатно, поскольку компания, на которую записан объект, не отразила в своей бухгалтерской отчетности доходы от аренды, сообщает Baza.
В прежних декларациях Марата Хуснуллина дом в Серебряном бору, стоимость которого вместе с участком земли под ним оценивается в миллиард рублей, отражен не был. При этом местные жители утверждают, что чиновник уже давно живет в этом особняке. Именно бдительные соседи и сообщили в редакцию Baza, что столичный чиновник постоянно проживает в доме, который не указан в его официальной декларации о доходах и имуществе.
Участок земли под домом Хуснуллина изначально принадлежал «Мосдачтресту», которая является структурой АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В 2015 году этот участок купила неизвестная фирма «Нико», которой владела Татьаяна Карасик. Бизнесвумен также владела казанской фирмой «Океан Аквариум Югра», которую она купила у Глеба Купцова. Купцов был гендиректором компании «Универсалторг» в Чистополе (малая родина чиновника – ред.), а владельцами фирмы были Андрей Симаков и Евгений Шмагин. Эти два бизнесмена числились среди совладельцев и членов совета директоров «Гостиницы Чистополь», которая принадлежит дочери Марата Хуснуллина Алине и его матери Розе. Российские СМИ также называли Симакова другом Хуснуллина.
Позже фирма «Нико» продала участок предпринимателю из Татарстана Дмитрию Лещеву, а через несколько месяцев он продал землю обратно прежнему собственнику. Через три года гендиректором «Нико» стала Резеда Садыкова – одноклассница Марата Хуснуллина.
В 2016 году владельцами фирмы «Нико», а вместе с ней и земельным участком в Серебряном бору, стали ЗАО «Московское инжиниринговое агентство» и его гендиректор Елена Цепелева из Чистополя. Кто сейчас владеет ЗАО «МИА», неизвестно, так как информация об акционерах была засекречена. Зато Марат Хуснуллин в своей декларации впервые подтвердил, что пользуется домом, который находится на балансе этой компании.