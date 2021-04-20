Европейский суд по правам человека в срочном порядке коммуницировал жалобу Навального на условия содержания в ИК-2
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в срочном порядке коммуницировал жалобу адвокатов Алексея Навального на условия содержания в покровской исправительной колонии №2
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в срочном порядке коммуницировал жалобу адвокатов Алексея Навального на условия содержания в покровской исправительной колонии №2. Напомним, что политику уже почти месяц отказывают в квалифицированной медицинской помощи, а лечащие врачи оппозиционера говорят о критическом состоянии его здоровья.
ЕСПЧ направил российским властям вопросы, касающиеся условий в ИК-2 Покрова. Страсбургский суд интересует, соответствуют ли условия содержания праву Алексея Навального на жизнь; как последствия прошлогоднего отравления влияют на его состояние здоровья; существуют ли объективные препятствия для того, чтобы не исполнить решение ЕСПЧ об освобождении оппозиционера; подвергался ли Навальный пыткам и жестокому обращению в колонии.
Российские власти должны предоставить ответ до 12 июля текущего года.
Напомним, что после того, как соратники Алексея Навального объявили о проведении 21 апреля массового митинга в поддержку политика, ФСИН рапортовала о переводе оппозиционера в больницу для осужденных при ИК-3 Владимирской области. Однако соратники политика и независимые СМИ сообщили со ссылкой на бывших арестантов, что тюремная больница при колонии №3 является настоящей пыточной и «концлагерем».