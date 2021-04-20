Российских туристов предупредили о возможном закрытии Турции до конца лета
Российские власти могут продлить срок закрытия Турции до конца лета. Пока авиасообщение с этой страной ограничено до 1 июня в связи с распространением коронавирусной инфекции
Российские власти могут продлить срок закрытия Турции до конца лета. Пока авиасообщение с этой страной ограничено до 1 июня в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Эксперты портала «Турпром» считают, что ближе к 1 июня российское правительство может объявить о закрытии Турции до конца лета. Многие туроператоры обратили внимание на то, что авиакомпания S7 отменила все свои рейсы в Анталью и Стамбул до сентября. Хотя еще недавно компания анонсировала расширение полетной программы в Даламан и Анталью и рейсы в Бодрум.
Участники рынка полагают, что перевозчик мог получить информацию об отсутствии у правительства планов по возобновлению авиасообщения с Турцией.
Напомним, что авиасообщение с Турцией и Танзанией было приостановлено 15 апреля. Российские власти объяснили свое решение ростов заболеваемости COVID-19 в этих странах и участившимися случаями завоза туристами новых штаммов коронавируса. Правительство оставило только два регулярных рейса из Москвы в Стамбул в неделю, которые будет выполнять «Аэрофлот». При этом стоимость билетов туда-обратно на эти рейсы начинается от 40 тысяч рублей.
По данным Ассоциации туроператоров России, туристы до закрытия Турции забронировали 500 тысяч туров в эту страну на 32 млрд рублей. Ростуризм в качестве выхода из положения предложил гражданам обменять путевки на турецкие курорты на путешествия по России. В АТОР сообщили, что пока на обмен согласились только 15% туристов. Еще 20% путешественников предпочли перебронировать туры на Кубу.