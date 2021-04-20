Члены комитета «Голос Беслана» присоединились к голодовке солидарности с Алексеем Навальным
Пять участников общественного комитета «Голос Беслана» (организация пострадавших во время теракта в школе №1 города Беслана) присоединились к голодовке оппозиционера Алексея Навального в знак солидарности
Пять участников общественного комитета «Голос Беслана» (организация пострадавших во время теракта в школе №1 города Беслана) присоединились к голодовке оппозиционера Алексея Навального в знак солидарности.
Сопредседатель комитета Элла Кесаева рассказала «Новой газете», что власти взял Алексея Навального в заложники и «добивают его». «Наши дети тоже были в заложниках в 2004 году. Тогда их не спасли. И мы прошли сотни судов, чтобы понять, что судов в России нет. <…> Все началось с Беслана. И продолжается», — заявила Кесаева.
Представитель «Голоса Беслана» также отметила, что очень многие люди в России начали понимать, что нынешний политический режим очень опасен для всех граждан. При этом Алексей Навальный стал тем человеком, который смог донести до сознания миллионов людей, что собой представляет путинская власть.
Напомним, что первым «голодовку солидарности» объявил ученый Николай Формозов. Он создал в соцсети Facebook группу под названием «Голодовка солидарности с Алексеем Навальным» и предложил всем желающим присоединиться к акции протеста. Голодовку уже поддержали 70 человек.