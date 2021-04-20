Власти Чехии отказались от вакцины «Спутник V» и потребовали от России вернуть часть территории посольства
Мэрия Праги потребовала от России вернуть землю, на которой располагается посольство в чешской столице. Это произошло после того как Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии
Мэрия Праги потребовала от России вернуть землю, на которой располагается посольство в чешской столице. Это произошло после того как Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии.
Староста района «Прага-7» Ян Чижински в своем Twitter написал, что накануне Пражский городской совет призвал чешское правительство провести переговоры о приведении территории посольства РФ в состояние, «предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году».
«Через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна, наконец, закончиться», - добавил староста.
Власти Праги требуют вернуть часть городского парка Стромовка площадью около 0,5 га, которую постепенно заняло российское посольство. Сейчас чиновники хотят посадить там деревья в качестве компенсации за ранее вырубленные зеленые насаждения.
Одновременно с этим Чехия отказалась от поставок российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Данное решение также может быть связано с обвинениями в адрес российских спецслужб в причастности к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.