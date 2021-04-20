Ведущие футбольные клубы Европы создали свою Суперлигу. В УЕФА пригрозили им санкциями
Двенадцать ведущих европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги, которая должна стать альтернативой Лиге чемпионов. УЕФА уже пригрозил участникам запретом на выступление в чемпионатах Европы и мира
Двенадцать ведущих европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги, которая должна стать альтернативой Лиге чемпионов. УЕФА уже пригрозил участникам альтернативного турнира запретом на выступление в чемпионатах Европы и мира.
Основателями Суперлиги выступили английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», а также итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».
Организаторы новой лиги сообщили, что участвовать в турнире будут 20 клубов - 15 постоянных и пять сменных (команды-победители национальных чемпионатов). Команды разделят на две группы, а матчи планируется проводить по будням, чтобы в выходные клубы могли без проблем принимать участие в своих национальных первенствах.
Главой Суперлиги назначен президент «Реала» Флорентино Перес. Клубы-основатели получат по 3,5 млрд евро в качестве инвестиций в инфраструктуру турнира, а призовой фонд Суперлиги составит более 10 млрд евро, сообщает Reuters.
Стартовать Суперлига должна уже в августе этого года, если провести турнир не помешает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Последний уже выступил категорически против создание новой лиги. Футбольные функционеры пригрозили участникам Суперлиги санкциями в виде исключения их из чемпионатов мира и Европы, а также национальных первенств.
Представители чемпионатов Англии, Испании, Италии, Франции и Германии также выступили против Суперлиги.