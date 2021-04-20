Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить ролик с анонсом митинга 21 апреля
Роскомнадзор направил администрации популярного видеохостинга YouTube требование удалить ролик на канале оппозиционера Алексея Навального с анонсом протестного митинга, запланированного на 21 апреля
Роскомнадзор направил администрации популярного видеохостинга YouTube требование удалить ролик на канале оппозиционера Алексея Навального с анонсом протестного митинга, запланированного на 21 апреля.
Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш опубликовала в Twitter скриншот письма от YouTube, в котором говорится о получении уведомления от Роскомнадзора. Ведомство требует удалить ролик о проведении протестного митинга, поскольку он был внесен в реестр запрещенных материалов.
«Если вы не удалите контент, то компания Google может быть вынуждена заблокировать контент», — говорится в письме YouTube. Кира Ярмыш в свою очередь отметила, что они не будут удалять ролик с анонсом протестной акции. К вечеру понедельника, 19 апреля, это видео набрало 2,5 млн просмотров.