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Общество
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20 апреля 2021, 00:35

Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить ролик с анонсом митинга 21 апреля

Роскомнадзор направил администрации популярного видеохостинга YouTube требование удалить ролик на канале оппозиционера Алексея Навального с анонсом протестного митинга, запланированного на 21 апреля

Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить ролик с анонсом митинга 21 апреля
Фото: likeni.ru

Роскомнадзор направил администрации популярного видеохостинга YouTube требование удалить ролик на канале оппозиционера Алексея Навального с анонсом протестного митинга, запланированного на 21 апреля.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш опубликовала в Twitter скриншот письма от YouTube, в котором говорится о получении уведомления от Роскомнадзора. Ведомство требует удалить ролик о проведении протестного митинга, поскольку он был внесен в реестр запрещенных материалов.

«Если вы не удалите контент, то компания Google может быть вынуждена заблокировать контент», — говорится в письме YouTube. Кира Ярмыш в свою очередь отметила, что они не будут удалять ролик с анонсом протестной акции. К вечеру понедельника, 19 апреля, это видео набрало 2,5 млн просмотров.

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