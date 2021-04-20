Суд арестовал деньги и недвижимость Ивана Белозерцева и Бориса Шпигеля
Басманный райсуд Москвы по ходатайству следствия арестовал деньги и имущество бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля, которые являются фигурантами коррупционного дела
Басманный райсуд Москвы по ходатайству следствия арестовал деньги и имущество бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля, которые являются фигурантами коррупционного дела.
Суд наложил арест на230 млн рублей, 300 тысяч евро и еще 100 тысяч долларов, которые принадлежат Ивану Белозерцеву и Борису Шпигелю. Также под арест попали объекты недвижимости, расположенные в Пензенской области, Московской области и Ялте.
Напомним, что бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обвиняют в получении крупной взятки от главы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. По версии следствия, за крупное вознаграждение глава региона обещал бизнесменам крупные государственные контракты.
В материалах дела говорится, что Иван Белозерцев получил взятку в виде люксовых часов, автомобиля и 20 млн рублей.
Борис Шпигель в интервью журналистам заявил, что уголовное дело заказное и было возбуждено с целью отобрать у него бизнес.