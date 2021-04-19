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Политика
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19 апреля 2021, 18:59

Мосгорсуд засекретил материалы дела о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями

Мосгорсуд засекретил материалы дела по иску столичной прокуратуры, которая требует признать Фонд борьбы с коррупцией (включен в реестр инагентов) и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями

Мосгорсуд засекретил материалы дела о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями
Фото: МБХ Медиа

Мосгорсуд засекретил материалы дела по иску столичной прокуратуры, которая требует признать Фонд борьбы с коррупцией (включен в реестр инагентов) и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями.

Материалы дела объявили государственной тайной, из-за чего адвокаты ФБК смогут ознакомиться с ними непосредственно в день судебного заседания. В самом заседании будут принимать участие только защитники.

«Похоже судебная клоунада началась, и наше дело уже объявили государственной тайной!» - прокомментировал решение Мосгорсуда директор ФБК Иван Жданов.

В своем телеграмм-канале Иван Жданов сообщил, что 19 апреля ФБК направил в суд юриста, чтобы ознакомиться с содержанием иска московской прокуратуры. Однако в суде заявили, что это дело теперь представляет государственную тайну, а ознакомиться с подробностями адвокат сможет только 26 апреля в день заседания. Директор ФБК считает, что дело засекретили из-за того, что у прокуратуры и суда «совсем нет ничего» на фонд и штабы Навального.

Прокуратура Москвы считает, что ФБК и штабы Алексея Навального под прикрытием либеральных лозунгов якобы «осуществляют экстремистскую деятельность». Отметим, что основным направлением деятельности этих организаций является проведение антикоррупционных расследований. Причем начальник столичной прокуратуры Денис Попов был героем одного из расследований – борцы с коррупцией обнаружили у его жены-домохозяйки недвижимость в Испании и Черногории.

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