Олег Дерипаска удалил пост о 80 млн бедных россиян. Теперь он хвалит президента за борьбу с бедностью
Миллиард Олег Дерипаска удалил из своего телеграм-канала пост о 80 миллионах бедных россиян, который уже успели распространить многие СМИ. Теперь там опубликован пост о том, как президент Владимир Путина успешно борется с бедностью
Миллиард Олег Дерипаска удалил из своего телеграм-канала пост о 80 миллионах бедных россиян, который уже успели распространить многие СМИ. Теперь вместо поста о занижении Росстатом данных о количестве россиян, получающих меньше прожиточного минимума, опубликован пост о том, как президент успешно борется с бедностью.
Напомним, что утром 19 апреля в телеграм-канале Олега Дерипаске появилась публикация о том, что Росстат научился «жонглировать» с цифрами при оценке уровня бедности в России. По данным ведомства, в стране число находящихся за чертой бедности граждан снизилось с 20 до 17,8 млн человек, в том числе и благодаря антиковидным выплатам. В реальности же, по словам олигарха, в стране насчитывается не менее 80 млн граждан, месячный доход которых составляет меньше прожиточного минимума.
Пост Олега Дерипаски прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил, что Росстат оперирует выверенным массивом информации, а уровень бедности действительно удалось сдержать «благодаря точечным мерам поддержки граждан».
Спустя некоторое время из телеграм-канала миллиардера пропал пост о 80 млн бедных россиян, а вместо него появилась публикация совсем другого характера. В новом посте говорится о том, что «по поручению президента Владимира Путина правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса», а сам глава государства «регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения».