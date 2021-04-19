Бывшие заключенные назвали тюремную больницу, куда перевели Навального, пыточной и концлагерем
Бывшие заключенные назвали тюремную больницу при исправительной колонии №3 Владимирской области, куда перевели политика Алексея Навального, «пыточной» и «одной из самых страшных тюрем»
Бывшие заключенные назвали тюремную больницу при исправительной колонии №3 Владимирской области, куда перевели политика Алексея Навального, «пыточной» и «одной из самых страшных тюрем». По словам бывших зэков, в это учреждение арестантов отправляли не лечить, а калечить.
Ранее пресс-служба УФСИН по Владимирской области в ответ на многочисленные требования допустить врачей к Алексею Навальному сообщила о переводе политика в больницу для осужденных при ИК-3. В ведомстве заявили, что там оппозиционеру будет оказана медицинская помощь.
Между тем, бывшие арестанты рассказали, что больница в ИК-3 является самой настоящей пыточной, а сами заключенные добровольно отказывались от лечения, только бы не попасть в это учреждение.
Бывшие осужденные говорят, что стационар при ИК-3 является еще более жестким режимным объектом, чем сама колония. В качестве младшего медицинского персонала в больнице работают так называемые активисты – заключенные, сотрудничающие с администрацией колонии. Поэтому во владимирский тюремный стационар арестантов часто направляли не лечиться, а «перевоспитывать», сообщают «Открытые медиа».
Националист Дмитрий Демушкин, отбывавший срок во Владимирской области, рассказал, что в этой больнице лечат не врачи, а активисты. «Ну как лечат, то есть насилуют, бьют. Чтобы быстрее „вылечился“ и пошёл», - рассказал Демушкин, добавив, что арестанты старались туда не попадать, «даже когда умирали».
Бывший заключенный Артур Акопян сообщил, что именно из этой больницы чаще всего приезжали заключенные, которых насиловали. Другой экс-арестант Дмитрий Мудриченко в беседе с порталом «Вот так» заявил, что по сравнению в этой больницей «концлагерь отдыхает».
Главной задачей больницы, по словам заключенных, было не лечение, а наказание или «выбивание признаний в других преступлениях, которые правоохранительные органы не смогли доказать».
В 2018 году «Новая газета» сообщила о смерти в ИК-3 Владимирской области заключенного Гора Овакимяна. ФСИН заявила, что мужчина скончался в результате пневмонии, однако при осмотре тела близкие покойного заметили у него под мышками следы от электрошокера, а на руках и ногах обнаружили сломанные пальцы.