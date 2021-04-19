Госдума сочла неактуальным «день тишины» во время многодневного голосования
Комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправку в действующее избирательное законодательство, которая регламентирует так называемый «день тишины» - запрет на любую агитацию непосредственно в день голосования
Комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправку в действующее избирательное законодательство, которая регламентирует так называемый «день тишины» - запрет на любую агитацию непосредственно в день голосования.
Согласно поправке, во время многодневного голосования агитация партий и кандидатов должна заканчиваться с началом первого дня голосования, а не за сутки до него. Таким образом вместо одного «дня тишины» вводятся несколько «дней тишины».
Соответствующий законопроект был подготовлен депутатами Ольгой Савастьяновой, Виктором Кидяевым, Юрием Синельщиковым и Алексеем Диденко.
Профильный комитет также одобрил ко второму чтению поправку о недопустимости снятия кандидата с предвыборной гонки из-за «очевидных» ошибок в поданных им документах, если избирком заблаговременно не известил кандидата об их наличии.