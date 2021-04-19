Сбербанк перестал публиковать прогнозы по заболеваемости COVID-19 из-за роста показателей
Сбербанк перестал публиковать регулярные прогнозы по заболеваемости коронавирусом в России. Это произошло как раз в то время, когда количество заражений стало расти
Сбербанк перестал публиковать регулярные прогнозы по заболеваемости коронавирусом в России. Это произошло как раз в то время, когда количество заражений стало расти.
Прогнозы экспертов по ежедневному приросту заразившихся коронавирусом в стране с 2020 года публиковались на сайте «СберИндекс». Однако 15 апреля на сайте появилось сообщение, что обновление прогнозов прекращается. Причина такого решения неизвестна.
Сейчас на сайте «СберИндекс» доступен прогноз до 23 апреля, который предполагает резкий рост инфицированных с 19 апреля. Так, по данным аналитиков, к 23 апреля число новых случаев заражения COVID-19 в сутки должно увеличиться до 14 тысяч, сообщают «Открытые медиа».
Ранее эксперты «СберИндекса» уже предупреждали, что в апреле произойдет прирост числа заболевших. Замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова после этого заявила, что текущие показатели заболеваемости позволяют говорить о наступлении третьей волны пандемии коронавируса. Однако глава ведомства Михаил Мурашко данную информацию опроверг.