СКР возбудил два дела о хищении 15,8 млн рублей у «Роскосмоса» при реализации госконтрактов
Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту хищения 15,8 млн рублей у государственной корпорации «Роскосмос» при реализации госконтрактов на проведение летных испытаний
Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту хищения 15,8 млн рублей у государственной корпорации «Роскосмос» при реализации госконтрактов на проведение летных испытаний.
В деле фигурируют госконтракты, заключенные между «Роскосмосом» Дмитрия Рогозина и ФГУП «ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры)». По договору подрядчик должен был провести летные испытания с космическим кораблем «Союз-ТМА-М» в части комплекса работ по ротации американских членов экипажа МКС (Международной космической станции).
Согласно материалам следствия, неустановленные лица из числа руководителей ракетно-космической корпорации «Энергия им. С.П. Королева», ответственные за организацию работ по проекту «МКС», вступили в преступный сговор с неустановленными должностными лицами ФГУП «ЦЭНКИ». Целью сговора было хищение средств «Роскосмоса».
Соучастники преступления обеспечили заключение от имени «ЦЭНКИ» контракта на выполнение части работ с ЗАО «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами (ЦТП)», которым они фактически управляли.
В дальнейшем подозреваемые, заведомо зная, что работы по госконтракту выполнял Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, предоставили документы, в которых выдали работы, выполненные ЦНИИмаш, за результаты ЦТП на суммы 5,09 и 10,78 млн рублей.
Указанные средства были переведены на счет ЦТП по подложным документам, а фактически похищены у «Роскосмоса».