МВД предостерегло россиян от участия в протестных митингах 21 апреля
МВД России предостерегло граждан от участия в протестном митинге, который запланирован на 21 апреля на центральных площадях разных городов страны. Напомним, что акции проводятся с требованием допустить квалифицированных врачей к Алексею Навальному в колонию
Министерство внутренних дел России предостерегло граждан от участия в протестном митинге, который запланирован на 21 апреля на центральных площадях разных городов страны. Напомним, что акции проводятся с требованием допустить квалифицированных врачей к Алексею Навальному в колонию.
В ведомстве напомнили, что в российских регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, которые среди прочего подразумевают запрет на проведение массовых мероприятий. Помимо этого в ряде регионов запрещено проводить публичные мероприятия на территориях, прилегающих к зданиям органов власти и экстренных оперативных служб.
В МВД также призвали граждан предостерегать от участия в несогласованных митингах своих родных и несовершеннолетних.
В заявлении полиции отмечается, что правоохранительные органы «не допустят дестабилизации обстановки», а любые агрессивные действия будут расцениваться как угроза общественной безопасности.