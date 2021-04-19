Петербургский депутат объявил о выходе из «Единой России» из-за «беспредела» в городе
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин сообщил в своем Instagram о выходе из партии «Единая Россия». Свое решение он аргументировал «беспределом», который царит в парламенте северной столицы
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин сообщил в своем Instagram о выходе из партии «Единая Россия». Свое решение он аргументировал «беспределом», который царит в парламенте северной столицы.
Парламентарий сообщил, что спикер Закса Вячеслав Макаров («Единая Россия») фактически превратил городской парламент и местное отделение партии в свое «частное предприятие». Введенные Макаровым методы управления думой основаны на «подавлении личности, нетерпимости к любому мнению, идущему вразрез с его позицией, уничтожению законодательной мысли и конструктивной дискуссии».
Ранее Андрею Анохину было отказано в регистрации на праймериз «Единой России», который проводится для определения кандидатов в депутаты Госдумы от партии власти, сообщает «Фонтанка».
Сам г-н Анохин утверждает, что в отношении него используются «гнусные аппаратные подходы» вроде полной блокировки законодательных инициатив и невыплаты зарплат его помощникам. Депутат вырази мнение, что Вячеславу Макарову «не место в политике».